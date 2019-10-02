Игры со здоровьем: отец отпустил сына на лечение в Турцию на 6 часов

Мальчик страдает серьезным заболеванием.

Жительница Алматы не может добиться лишения родительских прав бывшего супруга. Лейла И. объяснила ситуацию корреспонденту Zakon.kz.

В 2002 году пара поженилась, в 2008 у них родился сын. Мальчик страдает серьезным заболеванием. В марте 2018 года брак был расторгнут.

Все это время Лейла И. занималась лечением своего ребенка. Возила его в ОАЭ, затем в Турцию. К слову, в Турции лечение действительно начало помогать. Тут сыграла роль и врачей и климата. В Алматы плохая экология пагубно сказывается на здоровье 11-летнего ребенка. И, казалось бы, можно мальчику облегчить жизнь, но происходит следующее.

5 марта 2019 года Бостандыкский суд Алматы обязал экс-супруга дать согласие на вывоз сына на лечение в страны Шенгенской зоны, также назначил алименты.

27 марта 2019 года мужчина подал апелляционную жалобу. Коллегия оставила ее без удовлетворения.

В итоге отец дал согласие на вывоз сына на лечение в страны Шенгенской зоны. Но! В этом согласии говорится:

"Даю согласие на временный выезд с 30 июля 2019 года по 31 июля 2019 года". Итого, как заявляет женщина, ребенку можно находиться в Турции 6 часов. Когда курс лечения, который дает свои плоды, длится куда больше.

Лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова по этому поводу писала, что пока шла волокита с судами и разбирательствами, состояние ребенка ухудшилось.

- В итоге, за год у мальчика ухудшается состояние здоровья. В Алматы очень плохая экология, высокий уровень содержания в воздухе тяжелых металлов, организм детей страдающих аутизмом быстро поглощает свинец, поэтому ему лучше на море. Там ребенок быстро пошел на поправку, плюс педагоги, упражнения, питание. Отравление свинцом — одна из самых серьезных проблем для детей. Свинец вдыхают, потому что он находится в воздухе в виде мельчайших частиц, выбрасываемых из выхлопных труб автомобилей, или испаряется от красок на свинцовой основе и т. д. Нервная система и почки сильнее всего страдают от свинца. Наряду с этим, его накопление в организме вредно для мягких тканей. Когда уровень свинца выше нормы, увеличивается количество свободного эритроцитарного протопорферина (СЭП), что является признаком снижения содержания железа в организме и даже анемии. Норма содержания свинца в крови у взрослых находится в пределах 20 микрограммов на децилитр. У детей нормальные показатели намного ниже – 8–9 мкг на децилитр. При показателях более 10 микрограммов на децилитр крови у детей наступает отравление. Сейчас уровень свинца у мальчика 150 мкг. Это катастрофически превышает норму! – писала Дина Смаилова.

1 октября Лейла подает апелляционную жалобу.

- Суду были представлены доказательства того, что К. использовал свои родительские права в ущерб здоровью, а может и жизни несовершеннолетнего ребенка-инвалида на протяжении длительного времени, не давая разрешение на выезд ребенка на лечение, обследование ребенка за границу. 5 марта Бостандыкский суд вынес решение обязать К. дать нотариально удостоверенное согласие на вывоз сына. Однако К., продолжая умышленно действовать в ущерб здоровью ребенка только 30 июля 2019 года дал разрешение на выезд сроком до 31 июля 2019, то есть, дал формальное разрешение, понимая, что я за 6 часов не смогу получить визы и собрать больного ребенка, - говорится в апелляционной жалобе.

Теперь женщина настоятельно просит коллегию лишить родительских прав К.

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