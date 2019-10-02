Казахстан ратифицирует соглашение о сотрудничестве стран СНГ в информбезопасности

Это соглашение на данный момент пока что ратифицировали только Узбекистан и Беларусь.

Законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий" одобрили депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

О сути проекта закона рассказал и.о. министра внутренних дел РК Марат Кожаев. Он сообщил, что соглашение подписано 28 сентября 2018 года в Душанбе главами государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана. При этом Украина и Молдова не подписали соглашение.

- По информации МИД РК, на сегодня соглашение ратифицировано только Узбекистаном и Беларуси, остальные государства проводят внутригосударственные процедуры. Соглашением формируются единое понимание терминологии в IT-сфере, уголовно-наказуемых деяний наиболее распространенных на территории государств СНГ, - сказал он.

По его словам, устанавливается порядок исполнения запросов об оказании содействия в получении информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении граждан, запрашивающего государства, либо его территории.

- Предполагается обмен информацией о готовящихся или несовершенных преступлениях в сфере информационных технологий и причастных к ним лиц, формах и методах борьбы с такими преступлениями. Предусматриваются направления сотрудничества по проведению совместных мероприятий и операций, подготовки и обучению кадров, обмену результатами научных исследований, научно-технической литературой, а также нормативными документами, - перечислил Кожаев.

Также определяются компетентные органы от государств-участников СНГ, которые будут осуществлять взаимное сотрудничество.

- После принятия закона будет разработано постановление правительства, которым будет определяться перечень компетентных органов, ответственных за его исполнение. В соответствии с УПК РК к ним относятся Генпрокуратура, КНБ, МВД и Минфин. В случае необходимости государства смогут дополнительно определить порядок взаимодействия и более детально урегулировать его путем разработки механизма и путем разработки отдельных правил или регламента. Реализации положений не потребует внесение изменений в действующее законодательство и принятие новых законов РК, - заключил представитель МВД.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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