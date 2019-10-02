Муляжи полицейских машин установили на дорогах

В настоящее время в Алматинской области установили 5 макетов, а в Жамбылской области - 4 макета.

В Алматинской и Жамбылской областях установили макеты машин дорожно-патрульной полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения скоростного режима участниками дорожного движения АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции области установили переносные макеты машин дорожно-патрульной полиции на аварийно-опасных и ремонтируемых участках автомобильных дорог республиканского значения.



В настоящее время в Алматинской области установили 5 макетов, а в Жамбылской области - 4 макета.

В дальнейшем муляж машины планируется установить на всех дорогах республиканского значения.

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