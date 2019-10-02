Коллекцию монет с совой выпустил Нацбанк
Коллекционные монеты "ÚKI" входят в серию монет "Культовые животные – тотемы кочевников".
Фото : Нацбанк РК2 октября 2019, 13:25
Национальный Банк выпустил в обращение новые монеты, передает Zakon.kz.
Коллекционные монеты "ÚKI" входят в серию монет "Культовые животные – тотемы кочевников".
Они выполнены из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге, и из сплава мельхиор номиналом 200 и 100 тенге.
13000 тенге стоит монета из серебра, из сплава мельхиора - 2500.
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