Новая партия больших автобусов прибыла в Алматы

В ближайшие дни, после госрегистрации и подготовки, автобусы выедут в тестовом режиме.

10 автобусов большой вместимости будет выведено на маршрут № 12. Первая партия новых автобусов марки Zhongtong закуплена ТОО "Алматыэлектротранс", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ближайшие дни, после госрегистрации и подготовки, автобусы выедут в тестовом режиме.

Как сообщили в компании-перевозчике, городские автобусы разработаны специально для городских пассажирских перевозок. Кроме большой вместимости их отличает низкопольная конструкция. Автобус работает на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудован кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.

Следующим этапом "Алматыэлектротранс" обновит автобусы на маршруте № 92, связывающим аэропорт с городскими микрорайонами.

- Главная задача, поставленная акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым – планомерное повышение качества оказываемых услуг и сокращение интервала движения, — отметили в компании-перевозчике.

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