Депутата возмутила ситуация в госцентрах по выплате пенсий

Многие, достигшие пенсионного возраста, граждане при оформлении пенсии в госцентрах по выплате пенсий не могут получить необходимую им соответствующую помощь со стороны госслужащих.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, озвучивая депутатский запрос к министру труда и социальной защиты населения РК, мажилисмен Жамбыл Ахметбеков указал на то, что при оформлении пенсий граждане зачастую не могут доказать свой трудовой стаж из-за отсутствия информации об их работе в архивах. Он попросил этому вопросу уделить пристальное внимание, передает корреспондент Zakon.kz.

- Изучив и проанализировав, поступающие во фракцию "Народные коммунисты" жалобы, можно заметить, что неэффективная работа госаппарата на местах, вместо решения социальных конфликтов, зачастую усугубляет и в дальнейшем ситуацию. К примеру, многие, достигшие пенсионного возраста, граждане при оформлении пенсии в госцентрах по выплате пенсий не могут получить необходимую им соответствующую помощь со стороны госслужащих. В результате при назначении пенсии они теряют часть своего законного дохода и ущемляются их конституционные права, - констатировал он.

По словам мажилисмена, в такие ситуации часто попадают люди с низкой правовой грамотностью, простые люди труда.

- В таких случаях халатное отношение к работе одного чиновника напрямую влияет на жизнь одной целой семьи, то есть на уровень жизни многих таких семей в нашем обществе. Произошедшее недавно с обратившейся за помощью в нашу фракцию гражданкой ситуация показывает, что обстановка в центрах по назначению пенсии оставляет желать лучшего. Гражданка Ардак Джумашева приехала из Карагандинской области, всю жизнь проработала в местном хозяйстве, то есть в совхозе Конырат, но при выходе на пенсию не смогла доказать свой трудовой стаж, - сообщил Ахметбеков.

Он добавил, что женщина в итоге вышла на пенсию с минимальным размером 23 тысячи тенге, потому что не было ее данных в архиве, также не были учтены записи трудовой книжки.

- Как же тогда быть? Почему граждане должны страдать из-за вины недобросовестных в прошлом руководителей хозяйств? Почему при назначении пенсии этой гражданке не была оказана необходимая юридическая помощь. Таким образом, сколько граждан сельского района, которые многие годы трудились в данном хозяйстве, потеряли свои законные доходы, если при этом учесть, что в свое время в этих совхозах работали не менее 500 тысяч человек, а может и больше. Трудно себе представить последствия, - негодует депутат.

Он отмечает, что теперь возникает вопрос, а какова ситуация в целом по республике?

- Мы считаем, что проведение разъяснительной работы по выходу на пенсию ответственными госслужащими с населением должно быть в центре внимания министерства. Кроме того, просим провести служебное расследование для установления погрешностей при расчете пенсии гражданки и принять соответствующие решения, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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