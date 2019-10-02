Ночные морозы ожидают казахстанцев

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на три дня.

Погода без осадков и с ночными морозами ожидает казахстанцев, сообщает Zakon.kz

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 3-5 октября 2019 года.

Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками. А в центральных и восточных областях ночная температура сохранится минус 1…7°С, местами до 12°С мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3…5°С.

В Костанайской области 3 октября местами ожидаются туман, днем ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанае днем 3 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

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