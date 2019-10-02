Что мешает личностному росту человека

Личностный рост – это развитие в себе всего того, что помогает жить в соответствии со своими желаниями.

Личностный рост – это повышение уровня своих способностей, качеств и навыков, которые помогали бы каждому человеку достигать поставленных целей. Стоит отметить, что личностный рост у отдельного индивида свой. Пропаганда "идеалов", которым должны соответствовать все люди, абсурдна и бессмысленна. Это все равно, как если бы всех людей пытались одеть в джинсы одного и того же размера. У всех разные параметры тела, поэтому и одежду шьют разных размеров. Но почему человек забывает о том, что его психика тоже имеет свои отличительные параметры, соответственно, и набор качеств, умений и способностей ему нужен тоже уникальный?

Что мешает личностному росту

Личностному росту препятствует та система ценностей, которую вложили в человека его родители и общество.

Именно благодаря системе ценностей (традициям, ритуалам действий, правилам и т. д.) человека можно контролировать и манипулировать им. Система ценностей мешает видеть мир таким, каков он есть. Что обычно думает человек? "Если что-то неправильное, значит, оно плохое", причем это становится "неправильным" лишь потому, что так когда-то сказали родители или общество.

Личностному росту мешает стереотип, что человек должен обладать определенным набором "идеальных" качеств.

Не имеет значения, какая вы личность, к чему стремитесь или как живете. Важно – чтобы вы были идеальным человеком. Этот идеал – один на всех людей. Абсурд, не правда ли? В таком случае, каким человеком вам нужно быть, чтобы жить счастливо и богато? Вам необходимо определиться со своими целями на жизнь, после чего понять, какие именно качества, навыки, умения, убеждения нужны, чтобы они помогали вам достичь желаемого. Вы не должны становиться идеальными. Вам следует становиться такими, чтобы все ваши способности помогали достигать ваших же целей. И поскольку желания у разных людей разные, у вас будет лишь тот набор качеств и способностей, который нужен лично вам. Другим людям нужны другие качества и способности в зависимости от того, как они желают жить.

Личностный рост – это развитие в себе всего того, что помогает жить в соответствии со своими желаниями. Соответственно, понимайте, что вам мешает развиваться и жить счастливо, богато и успешно.

Источник: блог по психологии

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!