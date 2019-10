В БТА ответили на обвинения в увольнении работников "Атыраумунайгазгеология"

В БТА заявили, что заявление о причастности к увольнениям не соответствует действительности, конфликта не существует.

28 августа 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что в следствии судебных разбирательств между АО "БТА Банк" и АО "Атыраумунайгазгеология" началось массовое увольнение работников АО "Атыраумунайгазгеология". Авторы публикации писали о грозящем Атырауской области "социальном взрыве". При этом в качестве доказательств привели слова только одной стороны конфликта – директора компании Аскара Нугуманова, передает Zakon.kz.

В СМИ представитель ответчика директор "Атыраумунайгазгеологии", Аскар Нугуманов, заявлял: Увольнение работников — это последствия решения руководителя следственной группы Национального бюро по противодействию коррупции Сергея Перова от 14 июня 2019 года о наложении ареста на 100% акций АО "Атыраумунайгазгеология".

В БТА заявили, что данное заявление не соответствует действительности, конфликта не существует. АО "БТА Банк", который господин Нугуманов обвиняет в происходящем, отношения к факту массового увольнения не имеет. В качестве подтверждения можно ознакомиться с детальной хронологией событий.

В начале мая 2007 года Мухтар Аблязов и его соучастники похитили денежные средства АО "БТА Банк" в размере 100 миллионов долларов США путем кредитования компании Belinia Holdings LTD (Belinia). Данный факт был установлен позднее, 7 июня 2017 года, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

Половина кредитных денег была перечислена компаниям, подконтрольным семье Сафиных. В АО "Атыраумунайгазгеология" (далее – АМГГ) 22 мая 2007 года "ушли" 25 миллионов долларов США. Они были конвертированы в 3 миллиарда тенге и перечислены в виде оплаты за покупку акций АМГГ новой эмиссии в соответствии с тремя заключенными договорами купли-продажи от 17 мая 2007года.

Еще 25 миллионов долларов США осели на счетах MTA Securities&Investments Limited (далее - МТА) 30 мая 2007 года. Эта сумма была перечислена МТА как единственному владельцу ранее выпущенных акций АМГГ в виде оплаты за преимущественное право выкупа вновь выпускаемых акций в соответствии с тремя заключенными соглашениями от 15 мая 2007 года.

В обоих случаях покупателями выступали подконтрольные Аблязову компании Zafferant Partners Inc. (Zafferant), Aldridge Ventures ltd. (Aldridge) и Branden&Assiciates ltd. ( Branden). Именно через них Belinia "пропустила" кредитные средства АО "БТА Банка".

В результате проведенных сделок акционерами АМГГ стали подконтрольные Аблязову компании Zafferant, Aldridge и Branden (50,12%) и подконтрольная семье Сафиных компания МТА (49,88%).

В середине июля того же года АО "БТА Банк" выдал кредиты компаниям Zafferant, Aldridge и Branden на общую сумму 6,1 миллиарда тенге. В качестве залогового обеспечения были заключены три договора залога в общем объеме 50,12% акций АМГГ.

Позднее по решению акционеров АМГГ было реорганизовано в два акционерных общества - "Атыраумунайгазгелогия" и АО "North Caspian Petroleum" (далее - NCP) - с одинаковым составом акционеров: Zafferant Partners Inc. (16%), Aldridge Ventures ltd. (18,12%), Branden&Assiciates ltd (16%), МТA Securies&Investments Limited (49,88%). При этом залоговое обеспечение в виде 50,12% акций АМГГ было заменено на 50,12% акций NCP в соответствии с договорами залога от 9 декабря 2008 года. Однако договора залога не были зарегистрированы надлежащим образом, что позволило МТА вывести акции из под залога и реализовать третьим лицам при следующих обстоятельствах.

Как известно, в 2009 году Мухтар Аблязов покинул пределы Казахстана. Почти сразу же директор компании MTA Жанна Сафина подписала соглашения о расторжении договоров купли-продажи акций АМГГ, в результате которого залоговое имущество в виде акций АМГГ и NCP перешли от подконтрольных Аблязову компаний Zafferant, Aldridge и Branden во владение подконтрольной Сафиным компании MTA за 1 доллар США.

Напомним, что в качестве залога в АО "БТА Банк" были представлены 50,12% акций NCP, но в результате действий Сафиной и подконтрольных Аблязову лиц, банк был лишен возможности на получение возмещения за счет акций NCP по займам компаний Аблязова Zafferant, Aldridge и Branden на сумму 6,1 миллиарда долларов США. Задолженность вышеуказанных компаний перед АО "БТА Банк" по этим займам до сих пор не погашена.

В последние годы АО "БТА Банк" ведет кропотливую работу по возврату похищенных активов. Уголовное дело против Мухтара Аблязова и его сообщников состоит из более чем 100 томов, похищенные активы возвращаются поэтапно, и каждый раз этому предшествует колоссальная работа и многочисленные судебные разбирательства.

Постановлением СМУС г. Алматы от 22.07.2019 года по заявлению АО "БТА Банк" изменен способ и порядок исполнения Приговора СМУС г. Алматы от 07.06.2017 года в части взыскания ущерба с Аблязова М.К. путем обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - АМГГ и NCP в пределах сумм 3 миллиарда тенге, а также МТА – в пределах 25 миллионов долларов США.

- Считаем постановление СМУС Алматы, явившееся причиной увольнения работников, необоснованным и незаконным, вынесенным с грубым нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда о подконтрольности АО "Атыраумунайгазгеология" беглому преступнику Аблязову не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, - заявлял Аскар Нугуманов в интервью журналистам.

Однако 28 августа постановлением апелляционной инстанции постановление СМУС от 22 июля оставлено в силе.

Также 2 июля 2019 года АО "БТА Банк" в СМЭС Алматы подано исковое заявление о признании недействительными соглашений от 15 июня 2009 года о безвозмездном возврате 50,12% акций АМГГ и NCP от компаний Zafferant, Aldridge и Branden в собственность МТА с применением последствий признания недействительности сделок.

Господин Нугуманов, комментируя массовое увольнение работников АО "Атыраумунайгазгеология", делает основной акцент на "виновности" АО "БТА Банк". При этом умалчивает факт о том, что компания, которой он руководит, в свое время стала частью мошеннической схемы, разработанной Мухтаром Аблязовым. Спустя много лет по решению суда АО "БТА Банк", наконец, сможет вернуть часть похищенных активов.

Важно отметить, что АО "БТА Банк" не предпринимал никаких мер по блокировке работы АМГГ. Для возврата похищенных средств необходимо стабильно действующее предприятие. В противном случае, процесс возвращения активов теряет всякий смысл.

Остается вопрос, почему Аскар Нугуманов прикрывает решения акционера компании за счет репутации АО "БТА Банк". Более того, до 16 сентября 2019 года вступивший в законную силу судебный акт о взыскании денежных средств с АМГГ и NCP в пользу АО "БТА Банк" к принудительному исполнению не предъявлялся.

В БТА считают, что указанные в статье сведения о парализации работы компаний АМГГ и НСП и увольнении работников являются недостоверными и подлежат проверке местными надзирающими органами на законность.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!