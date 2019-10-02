Акиму Жезказгана объявлен выговор

Вопрос обеспечения холодной водой в последние дни вызывал шквал критики.

Женис Касымбек посетил Жезказганский регион и выступил в городском акимате, где объявил выговор акиму Жезказгана Кайрату Бегимову, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акима Карагандинской области.

Глава области сообщил, что в следующем году бюджет Жезказгана будет увеличен. За последние два года эта цифра выросла вдвое.

- На следующий год планируем бюджет города увеличить еще на 5 млрд тенге. Эти средства мы должны использовать рационально, чтобы решить как можно больше социальных проблем, - сказал Женис Касымбек.

Глава региона отметил, что в городе растет численность населения. И, соответственно, возникает потребность в жилье.

- Как мне доложили, за последние годы увеличилось количество жителей города. Это хорошая новость. Теперь нужно строить для них дома. Поэтому со следующего года мы удвоим строительство жилья в Жезказгане. Будем строить не только социальные дома, но и ипотечные, арендные и коммерческие.

Не остались без внимания и коммунальные проблемы Жезказгана. Вопрос обеспечения холодной водой в последние дни вызывал шквал критики. Акиму Жезказгана Кайрату Бегимову глава региона объявил выговор:

- Я отрицательно оцениваю работу подразделения, которое занимается вопросами водоснабжения. Также обращаюсь к руководству "Казахмыса": обратите внимание на соответствие занимаемой должности всех ответственных за водоснабжение города.

Аким области также интересовался подготовкой города к отопительному сезону. Он побывал на местной ТЭЦ и ознакомился с ситуацией. Женису Касымбеку доложили, что готовы подключить дома жезказганцев к теплу уже на следующей неделе.

Еще одна актуальная местная проблема - ремонт трассы Жезказган - Кызылорда. Глава региона сообщил, что подготовка проектно-сметной документации завершится в мае. И также в следующем году начнется реконструкция. Кроме того, дорога Караганда - Жезказган также требует капитального ремонта. Эти работы запланированы на 2021 год.

Власти намерены решать вопросы не только транспортного сообщения, но и воздушного. Были обращения от местных жителей с просьбой запустить авиарейс Жезказган - Алматы.

- Мы планируем этот рейс открыть в следующем году. После того, как решим все необходимые вопросы с соответствующим министерством, - сообщил Женис Касымбек.

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