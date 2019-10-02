В Бостандыкском районе Алматы на ночь отключат холодную воду
Это необходимо для подключения нового водопровода к магистральным сетям.
Фото : pxhere.com2 октября 2019, 14:50
Ряд жилых домов в Бостандыкском районе Алматы ночью отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".
- С 23-х часов 2 октября до 6-ти часов утра 3 октября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома, расположенные в мкр.Казахфильм №№1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, - говорится в сообщении.
Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения необходимо для подключения нового водопровода к магистральным сетям.
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