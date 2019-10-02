28 видов справок планируют сократить в Казахстане

Вслед за адресной справкой могут исчезнуть справки об отсутствии/наличии недвижимости, справки из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, справки о регистрации в качестве безработного и т.д.

Правительство для граждан предложило сократить еще 28 видов информационных справок. Об этом в ходе своего выступления на презентации цифровых новинок электронного правительства рассказала председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Балташевой вслед за адресной справкой могут исчезнуть такие виды услуг, как выдача справки об отсутствии/наличии недвижимости, справки из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, справки о регистрации в качестве безработного и т.д.

- Ежегодно в ЦОНах Казахстана получали более 10 миллионов адресных справок в год. Их просили при трудоустройстве, для оформления детей в школы, детские сады и т.д. Отмена адресных справок означает, что теперь казахстанцы посетят ЦОНы на 10 миллионов раз меньше, - добавила она.

Вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по оптимизации госуслуг. По результатам будет принято решение, какие из этих услуг будут переведены в разряд сведений, а какие исчезнут вовсе. Данные виды справок находятся в ведении Министерства юстиции, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и т.д. Всего десять ведомств.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев выступил с инициативой об упразднении адресной справки. Министерство внутренних дел РК поддержало эту идею и интегрировало свои базы данных с другими госорганами.

С 1 ноября адресной справки больше не будет и проверить место своей регистрации граждане смогут в личном кабинете на портале электронного правительства.

К слову, ежегодно госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает казахстанцам более 30 миллионов госуслуг, больше половины из них – информационные справки. Планируется, что их отмена облегчит жизнь услугополучателей, позволит снизить нагрузку на центры обслуживания населения и сократит бумажный оборот.

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