Казахстану нужна своя испытательная лаборатория

Еркебулан Ильясов рассказал о проблемах, с которым казахстанские экспортеры сталкиваются за рубежом.

В декабре 2018 года в ходе Дня индустриализации было запущено уникальное для Казахстана предприятие – завод по производству силовых трансформаторов ТОО "Asia Trafo". Уникальность его заключается в производстве и выпуске трансформаторов для напряжения до 500 киловольт, которые ранее в Центральной Азии не производили.

В планах завода активно экспортировать выпускаемую продукцию на соседние рынки и активнее осваивать внутренний. В этом запущенному заводу помогают оффтейк-контракты национальных компаний (оффтейк-контракты – это контракты о закупках товаров, заключаемые на срок не менее 36 месяцев в соответствии с планом долгосрочных закупок под отлагательными условиями поставки). Ранее государственный институт развития АО "Банк развития Казахстан" выделило на проект "длинные" деньги.

Informburo.kz поговорил с заместителем председателя правления Alageum Electric по стратегическим вопросам Еркебуланом Ильясовым о проблемах, с которым казахстанские экспортеры сталкиваются за рубежом.

– Еркебулан Сайдуллаевич, завод Asia Trafo позиционируют как уникальное для страны предприятие. Какую продукцию производит данный завод?

– Завод "Asia Trafo" входит в группу компаний Alageum Electric. Предприятие работает с декабря прошлого года и выпускает силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы напряжением 110, 220 и 500 киловольт. Максимальная мощность – 630 тысяч киловольт-ампер, мощность завода производство 120 штук трансформаторов в год.

Рабочими местами на заводе обеспечено 120 человек, при полной загрузке – более 500 человек. Выпускаемой продукцией мы планируем закрывать потребности как внутреннего рынка, так и соседних стран – примерно половину собранных трансформаторов планируем направить на экспорт в соседние страны Россию, Узбекистан и Таджикистан.

– Сколько трансформаторов уже успели выпустить?

– Объем заказов на сегодня у завода составляет 7 млрд тенге. Это до конца года. Уже выпустили по два трансформатора на 110 и 220 киловольт для Туркестанской области. На стадии выпуска еще два реактора на напряжение 500 киловольт для нужд АО "KEGOK", есть план на еще четыре трансформатора – напряжением на 110 киловольт в Нур-Султан и два трансформатора на 220 киловольт в Кызылординский регион.

На следующий год мы уже обеспечены объемами по оффтейк-контрактам со стороны национальных компаний – KEGOC, "Қазақстан темір жолы" и "Самрук-Энерго".

– Проект Asia Trafo реализовали с привлечением средств Банка развития Казахстана и "БРК-Лизинг". Почему именно эти институты развития?

– С БРК мы уже давно и плодотворно сотрудничаем. Банк ранее профинансировал экспортную операцию нашего завода АО "Кентауский трансформаторный завод", в рамках государственной программы "Нурлы-жол" на 1,5 мрлд тенге. Поэтому, когда началась работа над строительством Asia Trafo, мы уже знали куда обратиться за финансированием. Банк открыл кредитную линию в размере 8,6 млрд тенге на 12 лет под 9,6% процентов, а "БРК-Лизинг" выдал кредит для закупа технологического оборудования на 5,9 млрд. Общая стоимость проекта – 19,1 млрд тенге.

– Когда планируете вывести завод на окупаемость?

– По нашему бизнес-плану – это около 7 лет, все зависит от загрузки предприятия. Мы поставили среднюю загрузку с постепенным увеличением, но при большей загрузке к окупаемости мы придем быстрее.

– Вы говорили о планах выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Есть ли сложности для казахстанских экспортеров?

– В первую очередь, это отсутствие испытательной лаборатории для отечественных производителей на территории Казахстана. Сейчас мы пользуемся теми, что есть за рубежом. Ближайшая – в России. Если какое-то предприятие хочет выйти, например, на рынок России, то для него обязательным условием при участии в тендерах либо при продаже на рынке станет наличие сертификата о прохождении испытаний в лаборатории.

Для трансформаторов это, в частности, не только электрические испытания, но и климатические, сейсмические и акустические. У нас в Казахстане лабораторий для проведения таких испытаний нет.

Сейчас у нас как обстоит дело? Нужно везти в Россию трансформатор, который весит не менее 100 тонн, – это транспортировка до испытательной базы, прохождение испытаний, обратная транспортировка. Еще неизвестно, выдержит трансформатор тесты или нет, а этот вид продукции "боится" перевозок, потому что неправильная транспортировка может привести к выходу из строя. У каждого вида продукции есть подобные риски.

Высоковольтные и приемо-сдаточные испытания мы уже можем проводить на своем предприятии. Но для организации других видов нужно системное решение. Вместе с Союзом машиностроителей Казахстана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития в "Дорожной карте" развития машиностроения мы прописали, что нужно рассмотреть возможность организации испытательных лабораторий внутри страны. Теперь этот вопрос нужно отрабатывать с профильными министерствами.

Как только это будет сделано, продукция отечественных предприятий, ориентированная на экспорт, сможет свободно проходить испытания, получать нужные сертификаты и отправляться за границу.

Дело в том, что сертификаты получают не один раз на весь период выпуска продукции – некоторые нужно обновлять каждый год, некоторые – раз в три года. Это большие деньги.

Поэтому вместо траты денег за границей лучше построить такую испытательную базу в Казахстане.

– Какие еще есть проблемы с экспортом, помимо сертификации?

– Второй вопрос – это доступность денежных средств. Сейчас у обрабатывающего сектора нет оборотных средств – большой кассовый разрыв.

Как это получается? Допустим, для выпуска трансформатора я закупаю у поставщика сырье – трансформаторную сталь, предоплата делается за два месяца. Еще месяц-два идет производство стали и ее доставка, потом около двух месяцев – производство самого трансформатора. За этим следует транспортировка заказчику и монтаж, что может занять месяц. Только после этого мы получаем деньги за продукцию.

По правилам госзакупок в России оплата производится через два месяца после поставки продукта, в Кыргызстане это занимает и вовсе от шести до девяти месяцев.

Другими словами, кассовый разрыв может растянуться минимум на шесть месяцев. В итоге казахстанским предприятиям проще поставлять на внутренний рынок и быстрее получать деньги, чем отправлять что-то на экспорт.

Мы считаем, что для решения этой проблемы экспортерам нужно обеспечить субсидирование части их затрат. Хорошо, что сейчас Правительство уже дает субсидии на транспортные издержки.

– В прошлом году Ваша компания запустила завод Asia Trafo. Какие дальнейшие планы Alageum Electric?

– Еще в 2015 году мы запустили Уральский трансформаторный завод, который покрывает спрос в европейской части России. Теперь мы смотрим на рынок Сибири и планируем построить завод в Петропавловске для производства трансформаторов на напряжение 6-10 киловольт.

Также сейчас мы прорабатываем с партнерами из Австрии и Турции вопрос об организации в Казахстане производства медной и алюминиевой катанки с переделом до провода для обмоток силовых трансформаторов. Сейчас она поставляется из-за рубежа.

Анализ показал, что в трансформаторах около 30% себестоимости составляют именно медные и алюминиевые провода. С организацией производства медных и алюминиевых проводов мы сможем снизить у себя себестоимость и нарастить местное содержание. Кроме того, часть этой продукции мы сможем отправлять на экспорт.

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