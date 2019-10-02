Досмухамбетов: Недропользователи в Казахстане закупились на 3,5 трлн тенге за полгода

За последние пять лет доля местного содержания в нефтегазовой отрасли увеличилась.

Недропользователи в первом полугодии 2019 года закупили в Казахстане товаров, работ и услуг (ТРУ) на 3,5 трлн тенге. Доля место содержания составила 44,01% или 1,5 трлн тенге. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерство энергетики придает большое значение и проводит постоянную работу по увеличению доли местного содержания. За последние пять лет доля местного содержания в нефтегазовой отрасли увеличилась: в товарах в 1,6 раз – с 74 до 120 млрд тенге; в работах в 1,8 раз – с 834 до 1,5 трлн тенге; в услугах в 1,1 раз – с 771 до 835 млрд тенге. По итогам 1 полугодия 2019 года недропользователями закуплено ТРУ на общую сумму 3,5 трлн тенге, доля МС составила 44,01% на сумму 1,5 трлн тенге, - сказал он и пояснил, что товаров из них на 623 млрд тг (местное содержание (МС) - 20,65%, 129 млрд тенге), работ на 1,9 трлн тг (МС - 48,68%, 948 млрд тенге); а услуг на 918 млрд тг (МС - 49,96%, 459 млрд тенге).

По его словам, росту местного содержания способствует систематическая работа Минэнерго по внедрению законодательных норм, в частности, разработка Кодекса о недрах и подзаконных актов, где предусмотрены нормы поддержки и развития отечественного бизнеса в нефтегазовом комплексе.

Большое значение имеет и развитие местного содержания в трех самых крупных проектах страны: Тенгиз (ТШО), Кашаган (НКОК) и Карачаганак (КПО). На них приходится порядка 70% объемов закупа ТРУ в энергетической сфере.

Он отметил, что несмотря на сложность и высокотехнологичность этих проектов, за последние пять лет доля местного содержания на проектах Тенгиз, Кашаган, Карачаганак увеличилась:

в товарах в 1,3 раз – с 15 до 19 млрд тенге;

в работах в 2,1 раза – с 552 до 1,2 трлн тенге;

в услугах в 1,2 раза – с 307 до 390 млрд тенге.

Созданы 43 совместных предприятия/консорциумов, операторами внедрены механизмы раннего тендера и заключения долгосрочных договоров.

- В тендерные процедуры КПО также внедрен механизм по проведению закупок среди отечественных компаний (без приглашения к участию в конкурсе иностранных организаций). Касательно проекта будущего расширения/Проекта управления устьевым давлением Тенгизшевройл… Стоимость Проекта ПБР - 37 млрд долл., из которых 12 млрд долл. (32%) - казахстанское содержание. Фактическое освоение средств с начала проекта составляет 21,2 млрд долл., а фактическая сумма закупа у казахстанских компаний составила 6,3 млрд долл., - добавил первый вице-министр.

Помимо этого, более тысячи казахстанских компаний прошли предквалификацию, 430-ти казахстанским компаниям были присуждены более 1000 контрактов для работ на ПБР (Тенизсервис, Ерсай, ПСН Казстрой, КИНГ-КГИТ).

- ТШО заключил 31 контракт с казахстанскими производителями, 18 из которых, ранее с ТШО не работали. За период с начала проекта 21 600 граждан РК прошли специализированную подготовку и обучение рабочим профессиям. Создано более 48 тыс. рабочих мест для граждан РК, - сообщил спикер.

Он обратил внимание, что крупными иностранными сервисными компаниями (генеральные подрядчики ТШО) приняты обязательства по местному содержанию: Бонатти от 65%, ГАТЕ от 80%, Велесстрой – 72%, Сенидми Курылыс – 73%, CCEP – 65%. Это компании, которые осуществляют строительство завода 3-го поколения, завода закачки сырого газа, обустройство кустовых площадок скважин и так далее.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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