Делегация КПО посетила Татарстан

Был проведен ряд встреч с представителями ПАО "Татнефть", АО "ТАНЕКО" и ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг" и других крупных предприятий

Делегация компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) во главе с генеральным директором Эдвином Бломом посетила столицу Республики Татарcтан г. Казань. Визит был организован совместно с акиматом Западно – Казахстанской области и Полномочным Органом ТОО "PSA" в рамках развития взаимодействия и сотрудничества с целью ознакомления с опытом развития импорто-замещения производства оборудования для нефтегазовой промышленности Республики Татарстан.

Во время визита состоялась расширенная встреча с участием высокопоставленных представителей Агентства инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Кроме того, был проведен ряд встреч с представителями ПАО "Татнефть", АО "ТАНЕКО" и ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг" и других крупных предприятий.

Генеральный директор КПО Эдвин Блом, обращаясь к участникам встреч, рассказал о деятельности КПО, роли компании в нефтегазовой промышленности Республики Казахстан, проектах будущего расширения Карачаганакского месторождения, развитии местного содержания и других программах и проектах компании.

Эдвин Блом также отметил, что КПО активно способствует развитию казахстанских поставщиков товаров, услуг и реализует целый ряд проектов, способствующих сотрудничеству иностранных и местных товаропроизводителей, обеспечивая тем самым возможность их взаимной интеграции, а также передачи новейших технологий в индустриальный сектор Республики Казахстан.

В рамках поездки, для обмена опытом делегация КПО посетила некоторые крупные предприятия и заводы Республики Татарстан, расположенные в Особой Экономической Зоне "Алабуга" с целью ознакомления с опытом развития экономической зоны и производственно-техническим потенциалом предприятий, выпускающих оборудования для нефтегазовой промышленности.

От имени делегации Эдвин Блом поблагодарил руководство Агентства инвестиционного развития и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан за оказанный теплый прием и пожелал дальнейших успехов в развитии местных производителей и республики в целом.

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