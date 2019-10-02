ЭЦП можно привязать к Face ID в новом приложении eGov

Теперь получать услуги можно практически в один клик.

В Astana Hub прошла презентация цифровых новинок осени, в числе которых обновленное мобильное приложение eGov, боты для получения услуг в социальных сетях и др, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Открывая мероприятие, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назвал 3 главных цифровых события начала осени в сфере государственных услуг. К ним он отнес запуск нового мобильного приложения eGov, отмену адресной справки и SMS-сервис Минфина по уведомлению о предстоящих налоговых платежах.

- Сегодня мы делаем большой акцент на мобильном получении государственных услуг, потому что смартфон есть практически у каждого. Поэтому, когда началась работа по обновлению мобильного приложения eGov, я попросил коллег - сделайте так, чтобы мобильным приложением могли пользоваться ваши мамы. Чтобы не нужно было каждый раз совершать безумное количество кликов для получения одной услуги, - сказал Аскар Жумагалиев.

По словам министра, с помощью нового приложения получать услуги можно практически в один клик. Beta-версии обновленного мобильного приложения eGov уже в ближайшее время станут доступны на PlayMarket и AppStore. С его помощью можно будет получить 23 услуги, подать заявку на выпуск ЭЦП, и даже продлить срок её действия.

Как отметил Асет Турысов, председатель правления АО "НИТ", продемонстрировавший работу приложения, разработчики также постарались максимально упростить использование электронной подписи.

- В новом приложении гражданин практически не чувствует необходимость ЭЦП. Все мы привыкли разблокировать телефон по отпечатку пальца или через Face ID. Точно также, в этом приложении вы сможете привязать ЭЦП к своей биометрии и при заказе услуг подтверждать запрос своим Touch ID, или Face ID, - рассказал Асет Турысов.

На презентации также рассказали, что государственные услуги теперь можно получать и в социальных сетях. После популярности eGov-бота в Telegram, услугами которого воспользовалось более 650 тысяч казахстанцев, аналогичные сервисы запустились в Facebook и ВКонтакте. Теперь прямо в соцсетях вы можете получить 15 самых популярных справок и сервисов.

В свою очередь, председатель Правления "Правительства для граждан" Асемгуль Балташева сообщила, что в ближайшем будущем еще больше услуг станут "проактивными", это когда все заботы по их получению, государство берет на себя, а гражданам остается только ответить на SMS-уведомление.

- Проактивных услуг в Казахстане станет 17, они объединят в себе 27 традиционных госуслуг. Кроме того, планируется, что такие услуги, как регистрация рождения, заключение/расторжение брака, усыновление станут экстерриториальными, - отметила Асемгуль Балташева.

Вице-министр финансов Руслан Енсебаев также рассказал о цифровых новинках осени, уделив внимание запущенному SMS-сервису, который будет уведомлять казахстанцев, зарегистрированных в базе мобильных граждан, о предстоящих налоговых платежах.

- В результате целого комплекса работ по интеграции, теперь мы можем уведомлять граждан об их налоговых платежах. Оплата налога тоже упрощается. Не нужно будет вводить никакие коды налоговых органов, как раньше, а можно просто оплатить налог через банковские приложения в один клик. Такой функционал уже реализован Kaspi, а в ближайшее время его запустит "Народный банк, - сообщил Руслан Енсебаев.

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