Министерство энергетики ожидает увеличения экспорта бензина из Казахстана, однако, кто именно будет его покупать, пока неизвестно.

Казахстан экспортировал 32,6 тыс. тонн бензина. Предполагается, что эта цифра будет расти. Правда, кто именно будет покупать топливо для автомашин, пока неизвестно. Такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- 32,6 тыс. тонн бензина экспортировано. На какие рынки пойдет наш бензин, какие механизмы регулирования я пока не знаю. Все зависит от договоренностей с теми государствами, которые будут покупать наш бензин. Но экспорт идет и будет наращиваться. На сегодня у нас уже сложился профицит бензина. (…) Экспорт будет, но это зависит от конкретных договоренностей. Сейчас точного графика и адресов поставки нет, - сказал он.

Отвечая на вопрос о количестве казахстанцев, работающих на проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, первый вице-министр сообщил, что во всех 3-х проектах сегодня 90% штатных работников – граждане Казахстана. Привлеченных – 88-90%.

Немного другая ситуация на Кашагане, там всего около 3 200 штатных работников и около 7 000 рабочих подрядных организаций. Но для подрядчиков также существует лимит на иностранную рабочую силу.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!