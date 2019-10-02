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Казахстан экспортировал 32,6 тыс. тонн бензина

Министерство энергетики ожидает увеличения экспорта бензина из Казахстана, однако, кто именно будет его покупать, пока неизвестно.

Фото : almaty.tv2 октября 2019, 16:33

Казахстан экспортировал 32,6 тыс. тонн бензина. Предполагается, что эта цифра будет расти. Правда, кто именно будет покупать топливо для автомашин, пока неизвестно. Такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- 32,6 тыс. тонн бензина экспортировано. На какие рынки пойдет наш бензин, какие механизмы регулирования я пока не знаю. Все зависит от договоренностей с теми государствами, которые будут покупать наш бензин. Но экспорт идет и будет наращиваться. На сегодня у нас уже сложился профицит бензина. (…) Экспорт будет, но это зависит от конкретных договоренностей. Сейчас точного графика и адресов поставки нет, - сказал он.

Отвечая на вопрос о количестве казахстанцев, работающих на проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, первый вице-министр сообщил, что во всех 3-х проектах сегодня 90% штатных работников – граждане Казахстана. Привлеченных – 88-90%.

Немного другая ситуация на Кашагане, там всего около 3 200 штатных работников и около 7 000 рабочих подрядных организаций. Но для подрядчиков также существует лимит на иностранную рабочую силу.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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