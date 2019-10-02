35 тыс. долларов и 16 кг ювелирных изделий задержали на таможенному посту  

Все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

На таможенном посту "МЦПС "Хоргос" задержали крупную партию долларов США и ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz.

- 2 октября 2019 года около 12.20 часов на таможенном посту "МЦПС "Хоргос" ДГД по Алматинской области сотрудниками таможни в ходе осуществлении таможенного контроля совместно с сотрудниками в/ч 2088 ПС КНБ РК и ДЭР по Алматинской области при выезде из РК в КНР, у гражданина РК, были выявлены незадекларированные в установленной форме денежные средства в иностранной валюте, а именно 35 000 долларов США, - говорится в сообщении.

В настоящее время, виновное лицо привлечено к административной ответственности согласно ст.551 ч.3 КоАП РК.

Также, 2 октября на т/п "МЦПС "Хоргос" сотрудниками таможенного органа совместно с сотрудниками ДЭР по Алматинской области задержаны более 1000 штук ювелирных изделий общим весом 16 кг. В настоящее время проводится работа по назначению таможенной экспертизы на вышеуказанные ювелирные изделия, после чего все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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