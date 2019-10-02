По дорогам Улан-Батора, возможно, будут ездить автобусы из ВКО

Автобусный парк составляет 1200 единиц транспорта российского, корейского, китайского и белорусского производства.

Администрация Улан-Батора заинтересована в приобретении автобусов семейского производства.

Делегация из Монголии встретилась с акимом Семея Ермаком Салимовым. Во время встречи стороны обсудили приобретение автобусов семейской сборки. Ежедневно на маршрутах в монгольской столице работают более 900 автобусов. Автобусный парк составляет 1200 единиц транспорта российского, корейского, китайского и белорусского производства. В этом году возникла необходимость в обновлении автобусного парка.

Представители администрации Улан-Батора и бизнес-сообщества уже посетили Китай, Корею и Европу, где ознакомились с производством и техническими характеристиками автобусов. Семей был выбран неслучайно, поскольку в Улан-Баторе такие же климатические условия.

Если стороны договорятся, то по дорогам Улан-Батора будут ездить 300 автобусов из Семея.

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