Разложившийся труп женщины нашли в ЗКО
В данный момент полицейские проводят геномную экспертизу.
Фото : Мой город2 октября 2019, 17:08
Разложившийся труп женщины найден в ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".
Как рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ЗКО Ербол Бердешев, опознать тело невозможно, так как оно полностью разложилось.
– В районе Байтерек в реке Урал был обнаружен труп женщины. В данный момент проводится геномная экспертиза. Опознание не проводилось, так как опознать труп невозможно, тело полностью разложилось. В данный момент проводится геномная экспертиза, по итогам которой будет установлена личность погибшей, - рассказал Ербол Бердешев.
Стоит отметить, что с начала года в ЗКО без вести пропали 44 человека, шестеро из которых до сих пор не найдены. Четверо пропавших являются жителями районов ЗКО, двое - города Уральск.
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