О том, как бороться с коррупцией, расскажут участники академии

Казахстан представил площадку для обмена опытом в борьбе с коррупцией для участников академии, членами которой являются 74 страны и четыре международной организации.

Страны-участники Международной антикоррупционной академии скажут позицию относительно противодействия коррупции, сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В заседании Ассамблеи принимают участие 133 представителя из 41 страны , по итогам планируется принятие Нур-Султанской декларации , где страны-участники выскажут позицию относительно перспектив развития международной антикоррупционной академии и общее видение дальнейших направлении в области противодействия коррупции, - сообщил Бектенов на заседании ассамблеи международной академии.

Он добавил, что членами данной академии являются 74 страны и 4 международной организации, и на проводимом заседании Казахстан представляет площадку для обмена мнениями и лучшими практиками разных стран.

- В августе этого года главой государства подписан указ об одобрении в присоединении Казахстана к группе государств против коррупции совета Европы. В октябре этого года во Франции в штаб квартире совета Европы планируется подписание соглашения о присоединении Казахстана к GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией). Это даст нам возможность получать рекомендации от лучших европейских экспертов по совершенствованию нашей антикоррупционной политики, - рассказал замглавы антикоррупционного ведомства.

По его словам, сотрудничество Казахстана с международной антикоррупционной академией наполнено практическим содержанием, и по инициативе Казахстана в ноябре прошлого года в головном офисе академии в Люксембурге был проведен семинар-тренинг для сотрудников антикоррупционных органов стран Центральной Азии и Афганистана.

- Эта инициатива направлена в том числе на укрепление признанного регионального лидерства в области противодействия коррупции, а также на поддержку усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане. Достигнута договоренность с международной антикоррупционной академии и академии госуправления при президенте Казахстана провести в рамках сегодняшнего заседания Ассамблеи второго семинар-тренинга для стран Центральной Азии и Афганистана, - отметил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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