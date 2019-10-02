Житель ВКО обокрал клиентов "Народного банка" на 2 млн тенге

Деньги обналичивал в банкоматах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Семея.

Полицией ВКО раскрыто хищение 2 000 000 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП ВКО совместно с Департаментом защиты информационных ресурсов АО "Народный банк РК" в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд мошеннических действии в отношении пользователей информационной системы.

Безработный 24-летний житель ВКО подозревается в совершении хищения денежных средств с банковских карт клиентов "Народного банка", сумма ущерба составила более 2 миллионов тенге.

С начала 2018 года в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) и на платформе объявлений ОLX были размещены объявления о предоставлении помощи в получении кредита в банках второго уровня, в том числе по ипотечной программе "Бакытты отбасы". Подозреваемый узнавал у потенциальных жертв необходимые реквизиты - номера счетов, банковских карт, анкетные данные, ИИН, СМС-коды для аутентификации доверенного номера. Деньги обналичивал в банкоматах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Семея.

- По последним имеющимся данным, подозреваемое лицо причастно к семи фактам мошенничества. Жертвами мошенничеств стали жители южных регионов Казахстана. В настоящее время материал и вещественные доказательства переданы в ДП Мангистауской области для проведения досудебного расследования в соответствии со ст. 190 ч. 2 УК РК, - сообщили в полиции.

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