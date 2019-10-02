Минэнерго: 90% работников основных нефтяных точек РК - казахстанцы

На месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак работают отечественные специалисты.

В ходе пресс-конференции в Правительстве Казахстана первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о принимаемых мерах по увеличению доли местного содержания в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Как отметил М. Досмухамбетов, Министерство энергетики придает большое значение и проводит постоянную работу по увеличению доли местного содержания. За последние пять лет доля местного содержания в нефтегазовой отрасли увеличилась:

в товарах — в 1,6 раз – с 74 до 120 млрд тенге;

в работах — в 1,8 раз – с 834 до 1,5 трлн тенге;

в услугах — в 1,1 раз – с 771 до 835 млрд тенге.

По итогам I полугодия т. г. недропользователями закуплено товаров, работ и услуг на общую сумму 3,5 трлн тенге, доля местного содержания составила 44,01% на сумму 1,5 трлн тенге.

- Росту местного содержания способствует систематическая работа Министерства энергетики по внедрению законодательных норм, в частности разработка Кодекса о недрах и подзаконных актов, где предусмотрены нормы поддержки и развития отечественного бизнеса в нефтегазовом комплексе, — сказал М. Досмухамбетов.

Большое значение имеет развитие местного содержания в рамках проектов Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Также первый вице-министр рассказал о местном содержании в кадровом обеспечении.

- Местное содержание в кадрах — это очень важный вопрос. Во всех трех крупных проектах, где больше всего привлечено иностранного персонала, на сегодня собственных штатных работников 90% составляют казахстанские специалисты. И также по привлеченным — 88-90% — граждане Казахстана, — сказал М. Досмухамбетов.

К примеру, на Кашагане из порядка 3200 штатных работников и около 7 тыс. работников подрядных организаций 90% — граждане Казахстана.

Порядка 70% объемов закупа товаров, работ и услуг в энергетической сфере приходится на три крупнейших оператора – Тенгизшевройл, Северо-Каспийская операционная компания и Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Несмотря на сложность и высокотехнологичность этих проектов, за последние пять лет доля местного содержания на проектах Тенгиз, Кашаган, Карачаганак увеличилась: в товарах в 1,3 раз, в работах — в 2,1 раза, в услугах — в 1,2 раза. Созданы 43 совместных предприятия, операторами внедрены механизмы раннего тендера и заключения долгосрочных договоров.

В тендерные процедуры Карачаганак Петролиум Оперейтинг также внедрен механизм по проведению закупок среди отечественных компаний (без приглашения к участию в конкурсе иностранных организаций).

Стоимость проекта будущего расширения Тенгизшевройл составила $37 млрд, из которых $12 млрд (32%) — казахстанское содержание. Фактическое освоение средств с начала проекта составляет $21,2 млрд, фактическая сумма закупа у казахстанских компаний составила $6,3 млрд. Более тысячи казахстанских компаний прошли предквалификацию, 430 казахстанским компаниям были присуждены более 1000 контрактов для работ на проектах будущего расширения (Тенизсервис, Ерсай, ПСН Казстрой, КИНГ-КГИТ). Тенгизшевройл заключил 31 контракт с казахстанскими производителями, 18 из которых ранее с компанией не работали.

С начала реализации проекта 21,6 тыс. граждан РК прошли специализированную подготовку и обучение рабочим профессиям. Создано более 48 тыс. рабочих мест для граждан РК.

Крупными иностранными сервисными компаниями приняты обязательства по местному содержанию: Бонатти — от 65%, ГАТЕ — от 80%, Велесстрой — 72%, Сенидми Курылыс — 73%, CCEP — 65%.

Учитывая, что объем закупок товаров на трех крупных проектах составляет 50% от всего нефтегазового сектора, основной потенциал роста местного содержания и наличие резерва для развития отечественного машиностроения сосредоточен на проектах Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

Министерством энергетики совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития сформирована рабочая группа по развитию нефтегазового машиностроения с участием трех операторов крупных проектов и отечественных производителей. Разработан План мероприятий по развитию нефтегазового машиностроения на 2019-2025 годы на общую сумму 58 млрд тенге.

Определены 18 отечественных предприятий, заинтересованных в производстве товаров в соответствии с техническими и качественными требованиями Операторов.

Кроме того, М. Досмухамбетов сообщил, что отдельная работа проводится по локализации продукции оригинальных производителей оборудования (ОЕМ).

- В целом Министерство энергетики на системной основе ведет работу по увеличению доли местного содержания. В течение последних нескольких лет мы видим хорошие результаты. Мы эту работу продолжим. Надеемся, что это позволит действительно развить местное содержание и повысить его не только количественный, но и качественный уровень, то есть создать большую добавленную стоимость на территории республики, — сказал в завершение М. Досмухамбетов.

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