Бесплатные экскурсии проводятся в Нур-Султане

Профессиональные гиды демонстрируют всем желающим исторические объекты.

Для жителей и гостей столицы организовали бесплатные экскурсии по историческим объектам. Экскурсии ведут профессиональные гиды каждую среду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проектный офис "Рухани жаңғыру" города Нур-Султана организовывает для жителей и гостей столицы специальные экскурсии по историко-культурным объектам города. Цель проекта – популяризировать культурно-исторические памятники города. Во время экскурсий астанчане посетят 7 объектов, вошедших в список "Сакральной географии Казахстана", а также другие исторически значимые места.

В их числе - Музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР", дом купца Василий Кубрина, соседствующих с ним торговый дом "Кубрин и его сыновья", дом купца П. С. Силина, мусульманская школа, здания городского управления, гимназия (конец ХІХ в.).

В программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Первый Президент РК Н. Назарбаев инициировал создании проекта "Духовные святыни Казахстана" ("Сакральная география"), в рамках которого будет создан культурно-географический пояс святынь. Это особо почитаемые памятники природного и культурного наследия, имеющие непреходящую ценность в памяти казахского народа и выступающие в качестве символа национального единства и возрождения.

Отметим, экскурсии ведут профессиональные гиды и краеведы. Чтобы принять участие необходимо заранее позвонить организаторам по номерам: 7 701 569 5108, 7 747 251 0701. Экскурсии проводятся с 10:00, место сбора – в здании бывшей мусульманской школы, по адресу ул.Отырар 1/2.

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