В заключительном этапе принял участие первый заместитель акима области Ерлан Аймукашев, также были привлечены к мероприятиям акимы городов и районов области.

Тактико-специальные учения для военнообязанных прошли в ВКО, передает Zakon.kz.

Воинские сборы проходили на полигоне в Ново-Ахмирово. В учениях приняли участие военнообязанные города Усть-Каменогорска и Уланского района ВКО, предписанные в роту территориальной обороны города и района. Все они ранее прошли срочную службу в Вооруженных силах Республики Казахстан.

В ходе тактико-специальных учений были проведены боевые стрельбы отделений. В заключительном этапе принял участие первый заместитель акима области Ерлан Аймукашев, также были привлечены к мероприятиям акимы городов и районов области. В результате все задачи выполнены боевой стрельбой отделения территориальной обороны на тему "Взвод в обороне".

Управлением по мобилизационной подготовке ВКО и помощником акима по военной безопасности и обороне Адилетом Сакауовым на базе департамента по делам обороны ВКО были проведены теоретические занятия по мобилизационной подготовке и территориальной обороне с акимами городов и районов области, а также заместителями и специалистами по теробороне. Начальником департамента по делам обороны ВКО Кайырбеком Кайркановым была прочитана лекция по призыву на срочную воинскую службу в ряды вооруженных сил РК и другие воинские формирования.

В ходе проведения тактико-специальных учений было организовано взаимодействие с Национальной гвардией Республики Казахстан, департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО и управлением здравоохранения. Данные структуры продемонстрировали свое мастерство по обнаружению минно-взрывных устройств, выносу раненого с поля боя, тушению пожара на складской зоне. Для военнообязанных проведены занятия по огневой, тактической подготовке, а также занятия по совершенствованию боевых знаний и навыков владения оружием. Данные сборы позволили провести боевое слаживание подразделений для совместных действий при обороне объектов и назначенных рубежей.

Сборы прошли согласно плану Министерства обороны Республики Казахстан, а также постановлению акимата Восточно-Казахстанской области по проведению тактико-специальных учений по взаимодействию с местным исполнительным органом, а также войсковой частью 99230. Всего участие приняли 88 военнослужащих подразделения территориальной обороны.

Примечательно, что занятия были проведены на высоком профессиональном и методическом уровне. В завершение сборов военнообязанные, которые показали лучший результат, были награждены грамотами.

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