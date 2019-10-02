Шымкент и Туркестан посетил премьер-министр Казахстана

Он дал старт республиканской акции по посадке деревьев.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках исполнения поручений Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию г. Шымкента и г. Туркестана совершил рабочую поездку, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В г. Шымкенте А. Мамин ознакомился с состоянием инженерной инфраструктуры жилого массива "Бадам" (195 квартал), о проблеме электроснабжения которого в партию "Nur Otan" обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. 27 сентября в ходе личного приема граждан в общественной приемной партии "Nur Otan" глава правительства ответил Г. Абдировой, что завершение работ по электроснабжению домов предусмотрено в декабре этого года, а по проекту строительства водопроводных и газовых сетей разрабатывается проектно-сметная документация.

Премьер-министр посетил площадку проекта по реставрации и музеефикации "Городища Шымкент", обнаруженного во время археологических раскопок. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом в рамках празднования в 2020 г. года "Шымкент - культурная столица СНГ".

Глава правительства посетил завод по производству керамогранита "Зерде-Керамика", который поставляет продукцию не только на казахстанский рынок, но и в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

А. Мамин также ознакомился с планами по возрождению текстильной отрасли региона.

За 8 месяцев 2019 года объем производства промышленной продукции в г.Шымкенте составил 359,6 млрд тг. На 17,8% увеличилось производство обрабатывающей промышленности, в том числе химической продукции – на 21%, металлургии – на 25,9%, нефтепродуктов – на 31,5%. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Шымкенте достигло 67,2 тыс. единиц или 114,5% к соответствующему периоду 2018 года.

Главе Правительства представили проект нового терминала аэропорта г. Шымкента с пропускной способностью 400 пассажиров в час, который планируется построить к октябрю 2020 года.

Премьер-министр проинспектировал ход работ в рамках 1-го этапа модернизации города Туркестан, включая строительство объектов административного, социального и историко-культурного назначения: зданий акимата, управлений и департаментов, медиа-центра, площади "Нур-Султан", спортивной школы Олимпийского резерва, центра обслуживания населения, музыкальной школы, городского парка с аттракционами, дворца бракосочетания, визит-центра, Восточной бани, амфитеатра и городского Арбата.

А. Мамин совместно с акимом Туркестанской области У. Шукеевым и министром экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиевым посадили деревья на аллее им. Н. Ондасынова, дав старт республиканской акции по посадке деревьев.

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