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Глава правительства и министр экологии РК дали старт республиканской акции по посадке деревьев

Была запущена республиканская акция, которая получит продолжение завтра, 3 октября во всех школах страны, а затем 12 октября по всей республике.

Фото : primeminister.kz2 октября 2019, 19:56

В рамках рабочей поездки главы правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область в среду состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев, передает Zakon.kz.

Премьер-министр и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высадили деревья на одной из аллей Туркестана.

Таким образом, в среду была запущена республиканская акция, которая получит продолжение завтра, 3 октября во всех школах страны, а затем 12 октября по всей республике.

Как ранее сообщал глава Минэкологии, в рамках этой акции планируется, что в Казахстане будет высажено до 1 млн новых деревьев.

В четверг во всех школах Казахстана пройдет экологический час с участием членов кабмина и акимов, а затем состоится высадка более 200 тысяч саженцев.


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