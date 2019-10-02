Наркотики в тюрьму пытались передать в одежде младенца

Случаев незаконного проноса в колонию запрещенных предметов немало.

В Туркестанской области мужчина пытался пронести в колонию наркотики и смартфон. Он их планировал передать осужденному родственнику. Сотрудники его разоблачили, и теперь ему грозит срок. К слову, аналогичные случаи незаконного проноса запрещенных предметов в колонию не редки. Только в Шымкенте в этом году зарегистрировано 19 фактов. Так, женщина пыталась передать наркотики заключенному, спрятав их в одежде младенца, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Попытка свидания с заключенным родственником для жителя Туркестанской области закончилась уголовным делом. Мужчина пытался передать сидящему в тюрьме брату смартфон и марихуану. Но бдительные надзиратели сорвали его план.

Максат Оразбаев, заместитель начальника учреждения ИЧ 167/9:

- Когда он пришел к нам, мы его полностью начали проверять. Он начал волноваться и вызвал подозрение. Когда он снял обувь, в одной из туфель мы обнаружили мобильный телефон. Во второй мы нашли наушники, сим-карту и вещество, похожее на марихуану.

Мужчину арестовали, и теперь его ждет суд. При этом его брата наказание миновало. Он заявил, что не знал о незаконных планах родственника.

Салтанат Каракозова - официальный представитель ДП Туркестанской области:

- В соответствии со статьей 24 "Приготовление к преступлению, покушение на преступление" и 297 "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических, психотропных средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Случаев незаконного проноса в колонию запрещенных предметов немало. И пресечь такие факты сотрудникам казахстанских тюрем удается не всегда. Вот заключенные колонии в Актау на днях записали на телефон жалобу на руководство учреждения. Видео выложили в сеть. Сейчас полицейские выясняют, откуда у арестантов взялся мобильный телефон.

Аналогичный случай недавно был и в Алматинской области. Заключенный завел страничку в Instagram, куда выкладывал видео с жалобами на персонал. Он заявил, что его избивают сотрудники учреждения, а за деньги они якобы разрешают ему пользоваться смартфоном.

В шымкентских колониях в этом году пресекли 19 фактов незаконного проноса запрещенных предметов. Заключенным пытались передать деньги, мобильные телефоны, марихуану и даже героин.

Шаймерден Есенкельдиев, заместитель начальника ДУИС Шымкента:

- Один раз был случай, когда наркотики пронесли в специальной посылке. Во втором случае женщина спрятала марихуану в одежду новорожденного ребенка и пыталась их передать заключенному. Такие факты имели место.

Мобильные телефоны заключенным перебрасывали через забор колонии, отметили в ДУИС. Поэтому контроль наружной территории тюрем решили усилить. Там теперь постоянно будет дежурить полицейский патруль.

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