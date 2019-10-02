У павлодарского бизнесмена отобрали завод

По словам мужчины, неизвестные выставили охрану и никого не пускают на его предприятие уже долгое время.

Павлодарский бизнесмен заявил о захвате предприятия. Главный акционер Евгений Севрюков рассказал, что неизвестные люди выставили охрану. Они не пускают на завод его и работников. Заводчане говорят, что их оставили без заработка еще три года назад. Коллектив, двести человек готовы выйти на забастовку, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Долгое время шлагбаум картонно-рубероидного завода для Евгения Севрюкова был закрыт. Хотя предприниматель говорит, что ему принадлежат 99,7 процента акций компании.

Татьяна Владимирова, работник АО "Павлодарский картонно-рубероидный завод":

- Я не знаю, работаю я или не работаю, потому что меня на завод, на свое рабочее место никто не допускает. Охрана не пропускает. Уже неоднократно мы подходили - запрет, нельзя. На данный момент сейчас элементарно люди выходят на пенсию. Я даже элементарно не могу выдать справку по уходу на пенсию, потому что у меня нет никакой документации.

По словам бухгалтера Владимировой, на предприятии работало около 200 человек. Коллектив на завод не пускают в течение трех лет. Люди подали заявку на проведение законного митинга, чтобы обратить внимание на рейдерский захват компании. Ранее завод оказался в трудном финансовом положении. Началась реабилитация, чтобы его сохранить. В марте процедуру прекратили. В тот период руководила реабилитационная управляющая компания. После всех процедур она должна была передать владельцу завода имущество, печати, штампы и все документы. Севрюков же говорит, что получил не все бумаги.

Евгений Севрюков, предприниматель:

- Я точно знаю, что происходит расхищение акционерной собственности в виде распилки на металлолом оборудования, принадлежащего АО, а также транспортных средств. В частности, визуально, через забор я наблюдал, что тепловоз марки Т3 весом около 120 тонн был похищен, то есть распилен и сдан на металлолом. Деньги в кассу АО оприходованы не были, на расчетный счет деньги тоже не поступали. То есть фактически произошла кража.

А дальше все не хуже, чем в голливудском фильме. Акционер начал поиски документов - обошел все, но никаких бумаг не нашел. Вызвал полицию.

В помещениях, рассказал Евгений Севрюков, был цех по производству гофротары. Говорит, он распилен на металлолом и сдан. Нет и двух из шести агрегатов по производству рубероида. Каждый стоил 30 миллионов тенге. В отсутствии допуска Севрюков обвинил партнера по бизнесу Мурата Нургалиева. Дать интервью бизнесмен не захотел, но в письменном ответе сообщил, что отношения к заводу не имеет. Владельцем нескольких цехов является его сын. Но и это имущество сдано в аренду другим ТОО.

Жанна Белялова, пресс-секретарь ДП Павлодарской области:

- По данному факту начато досудебное расследование в рамках статьи 384 УК РК - "Хищение документов". Проводится досудебное расследование.

От разборок больше всего пострадали рабочие предприятия. Тут работали опытные специалисты. Действовал свой отдел технического контроля, лаборатория. Продукцией: картоном, рубероидом, туалетной бумагой, каретками для яиц обеспечивали всю область и юг страны. Будет ли восстановлена эта производственная махина, пока неизвестно.

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