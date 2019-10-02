В столичных хостелах вместо путешественников живут сомнительные личности, клопы и тараканы

А вот хозяев ночлежек, похоже, все вполне устраивает. Этот вид бизнеса приносит им неплохие доходы.

Жители столичной многоэтажки объявили войну хостелам, но пока проигрывают ее. В одном из домов Нур-Султана открыли сразу несколько мини-гостиниц. Вместе с сомнительными личностями там с тех пор живут клопы и тараканы. Постояльцы, по словам жильцов, едва ли не каждый день устраивают разборки в подъезде и во дворе, и им все сходит с рук. При этом в одну квартиру хозяева заселяют по несколько десятков человек, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

– У меня техничка испугалась, заплакала. Представляете, прям с высоты напились, обкурились и пепельницу скинули. Чуть по голове не попала.

Жителям жилого комплекса "Айсанам" покой только снится. Проблемы начались с момента ввода дома в эксплуатацию. Первые этажи отдали под различные коммерческие объекты: магазины, компьютерные клубы, ателье и салоны красоты. Но с появлением здесь хостелов все еще больше ухудшилось. Люди теперь жалуются на местных постояльцев и их образ жизни.

Жибек Шарманова:

– Постоянно пьют. Пьяные девушки здесь валяются. На неделе вот недавно было ножевое ранение в хостеле здесь. Милиция приезжала. Здесь очень часто такое. Страшно очень.

Хостел – это недорогое пристанище для путешественников. Однако вместо безобидных туристов сюда иногда заселяются полукриминальные личности. Например, вот такие:

– Пьяны, да?

– Нет.

– Накурился? Как зовут?

– Вы че, б…, с этого? Игорь Анатольевич.

Игорь Анатольевич явно не был расположен к беседе. Мужчину мучила жажда. Видимо, накануне переборщил с градусом настроения. Впрочем, другие постояльцы тоже не шли на контакт. А живут в четырехкомнатной квартире почти 40 человек! В основном это молодые люди, работающие рядом на стройплощадках. Среди них нашелся и нелегал из Узбекистана.

– Вы гражданин Узбекистана, правильно? Ваш паспорт находится в миграционной службе, правильно? Управление полиции района Есиль. Почему вы тогда не явились?

– Вот сюда позвоните и спросите, почему я сегодня не пришел.

Условия, в которых проживают все эти люди, больше напоминают притон. Аналогичная обстановка и в другом хостеле, расположенном в этом же жилом комплексе. Говорить о соблюдении санитарных норм вообще не приходится. Люди, живущие в соседних квартирах, вынуждены терпеть грязь, шум, табачный дым.

Жанна Ахметова:

– Они хулиганят, оставляют постоянно мусор в лифте, в подъезде. В прошлом году активисты нашего подъезда собирали подписи. Мы писали заявления. Тогда уже и клопы развелись к тому времени.

Однако обращения в госорганы так ни к чему и не привели. Проблемой никто не хочет заниматься. Защитить жильцов не могут и санитарные врачи.

Садвакас Байгабулов, руководитель департамента контроля качества товаров и услуг г. Нур-Султана:

– Действующими санитарными правилами не регламентируются требования. Выйти и проверить мы не вправе. На сегодняшний день сложилось так, что нет оснований даже на уровне законов, которые бы регламентировали и регулировали эту деятельность в современных реалиях.

А вот хозяев ночлежек, похоже, все вполне устраивает. Ведь этот вид бизнеса приносит им неплохие доходы. Например, стоимость одного места в данном хостеле составляет 20 тысяч тенге в месяц, а проживают - 36 человек.

По мнению экспертов, к хостелам необходимо применять те же требования, что и к гостиницам или общежитиям. То есть владельцы ночлежек обязаны соблюдать все нормы санитарной гигиены: вывоз мусора, проведение дезинфекции и дератизации. Например, в соседней России накануне вступил в силу закон, по которому теперь запрещено открывать хостелы в жилых домах. Они должны находиться исключительно на первых этажах и иметь отдельный вход. Возможно, такие же требования вскоре появятся и у нас.

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