Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чиновники присвоили почти 40 млн тенге у детей из малообеспеченных семей

Они все оказались на скамье подсудимых.

Фото : Zakon.kz2 октября 2019, 22:31

В Атырау начался судебный процесс по делу бывшего заместителя акима области и нескольких экс-чиновников, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Их обвиняют в растрате государственных средств. Несмотря на то, что судебный процесс проходил в открытом режиме, обвиняемые выступили против проведения видеосъемки.

На скамье подсудимых - восемь человек. Они были задержаны в начале года. Среди них - экс-руководитель областного управления образования, его заместитель, а также бывший заместитель акима по социальной сфере. Последний был доставлен в зал суда из СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.

2 октября зачитали обвинительный акт. По материалам дела, начальник отдела образования трудоустроил свою супругу в методический центр. Однако женщина не знала об этом. Заработную плату чиновник тратил на личные нужды. Его заместитель присвоила сумму в 39 миллионов тенге. Эти средства были выделены на проведение Президентской елки для детей из малообеспеченных семей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты