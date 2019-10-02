Пилоту Sukhoi Superjet предъявили обвинение в гибели 40 пассажиров в Шереметьево

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых - трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову в ходе расследования уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево предъявлено обвинение главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, передает Zakon.kz.

Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых - трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Расследование уголовного дела продолжается.

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