Жительница Уральска пропала при загадочных обстоятельствах

Девушку разыскивают пятые сутки.

В Уральске пятый день ищут девушку, пропавшую при загадочных обстоятельствах. Айгерим Узахова вышла из дома и не вернулась. Родные практически потеряли надежду и просят помощи у местных жителей. Стало известно, что с начала года в Западном Казахстане пропали 44 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Вот уже почти год в Уральске не могут найти 19-летнюю Гульдану Туржанову. Она ушла из дома прошлой осенью. Куда и зачем, никто из родных до сих пор не знает. Документы, деньги, рюкзак девушка оставила в своей комнате.

Альбина Толеуова, мама:

- Я подумала, может, она куда-то вышла и придет, чтобы она куда-то вышла, исчезла - ничего не предвещало. Уважаемые жители Казахстана, если вы увидите где-либо эту девочку, я ее мама, пожалуйста, сообщите. У меня надежда еще есть.

Только в этом году в Западном Казахстане пропало 44 человека. Местонахождение 38 определили. Остальные продолжают числиться пропавшими без вести. Чаще всего люди уходят добровольно. Одни по причине психических расстройств. Другие - бродяжничать. Убийства или похищения происходят редко, говорят полицейские.

Нурлан Бисенов, первый замначальника управления полиции Уральска:

- У нас немало таких случаев, когда они скрываются от родственников. Где-то у нас имеет место - подростки уходят, поссорятся со своими родителями, где-то у нас в семье раздоры, где-то человек просто не хочет поддерживать связь со своими родственниками и уходят на заработки.

Поиском пропавших занимаются и волонтеры. Размещают информацию в соцсетях, расклеивают листовки, обходят улицы, дворы, леса и водоемы. В данный момент активно разыскивают 27-летнюю Айгерим Шаркубенову-Узахову.

Назерке Копенова, волонтер:

- Мы ищем людей, развешиваем листовки, раздаем их. Объявляем в соцсетях, ватсапе, инстраграме. Прошу вас не просто пролайкать или посмотреть, а именно позвонить, если вы вдруг увидели этого человека, позвонить родственникам.

По статистике, 80% пропавших находятся. При этом поиски людей порой затягиваются на долгие годы. Но даже через десятки лет родные не теряют надежды.

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