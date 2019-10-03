Многодетная семья из Караганды оказалась на улице

Люди купили дом, который оказался в залоге.

Многодетная семья из Караганды осталась на улице. Восемь лет назад люди купили дом, но через некоторое время их выселили судебные исполнители. Как выяснилось, квадратные метры на момент покупки были в залоге в банке. Бывший хозяин в счет жилья брал кредит, деньги обещал вернуть после реализации дома, но так этого и не сделал, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Семья Калдановых покупала дом еще в 2011 году у некой фирмы "NOMAD". Это было настоящее событие, вспоминает уже бывшая хозяйка жилья. Говорит, что тогда сделали ремонт, облагородили двор, посадили деревья. Но в 2015 году их просто выселили. Как рассказал адвокат потерпевшей стороны, на момент покупки жилье оставалось в залоге у банка. Хозяин обещал, что после продажи погасит задолженность, и обременение снимут.

Шарапат Ахметов, адвокат:

- ТОО "NOMAD" обещал, что деньгами, которые получил от них, погасит кредит, освободит от залога и оформит на них. Но эти деньги ТОО "NOMAD" пускает в оборот и дом им не оформляет.

Сейчас Колдановы живут на съемной квартире за 150 тысяч тенге в месяц. Для семьи, где воспитывается пятеро детей, сумма не маленькая. Женщина рассказывает, сейчас она борется не только за свой дом, но и за жизнь.

Гулжан Калданова:

- Из-за этих стрессовых переживаний я получила свой "подарок" от судьбы. Сейчас онкологически больная - 3 стадия…Сколько протяну, я не знаю. Я от государства не прошу пособий, каких-то обязательств. Просто я хочу свой труд, весь этот труд… Я от судоисполнителей требую работы.

Калдановы прошли уже множество судебных инстанций. В Верховный суд постановил вернуть семье 57 миллионов тенге. Однако судоисполнители бездействуют.

Шарапат Ахметов, адвокат:

- Судебный исполнитель берет и приступает к исполнению. В этот момент "NOMAD" подает в суд о признании ее банкротом. Суд рассматривает, разбирается и отказывает им. Подает на апелляцию, но областной суд опять отказывает. Таким образом, в течение трех лет 7-8 раз Адекенов подает заявления о признании фирмы банкротом. Адекенов нарушает закон и препятствует исполнению решения суда.

Директор компании "NOMAD" заявил, что никогда не подавал на банкротство и не оттягивал выплату долгов, а сделку по продаже дома проводило прежнее руководство компании по заниженной стоимости. Это и стало причиной расторжения договора. Правда, фирма от долгов не отказывается и обязуется вернуть деньги уже через несколько месяцев.

Нургазы Адекенов, директор ТОО "NOMAD":

- Речь не идет об уклонении решения суда. Мы готовы встретиться с этими лицами. Добровольно по рыночной цене продать имущество. Закрыть долги, в том числе перед бюджетом, перед ними, перед трудовым коллективом.

Стоит отметить, что, кроме Калдановых, в подобной ситуации оказались еще две карагандинские семьи. Они также остались на улице.

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