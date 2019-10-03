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Ален Делон вернется на экраны

Перерыв составил десять лет.

Фото : Екатерина Скворцова3 октября 2019, 01:55

Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Это первая после десятилетнего перерыва картина с участием легендарного актера, недавно перенесшего инсульт. Его предыдущей работой в кино стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).

В дебютной полнометражной работе журналиста Мишеля Денизо о мире телевидения, актер сыграл самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (Франк Дюбоск).

Фильм снимался в сентябре и октябре 2018 года. Делон провел на съемках только один день, но был очень рад возможности вернуться в мир кино.


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