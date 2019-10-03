Казахстанские спортсменки завоевали десять медалей на ЧА по водным видам спорта

Шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую.

В индийском Бангалоре продолжаются соревнования по артистическому плаванию в рамках Чемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта. В третий соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали десять медалей континентального первенства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. В произвольном соло в возрастной категории 12 лет и моложе золотую медаль завоевала Полина Мерзлякова, Варвара Снегирева завоевала серебро.

В возрастной категории 13-15 лет "золото" завоевала Арина Мясникова. Жания Жиенгазы взяла "бронзу".

В "произвольном дуэте" не было равных нашим девочкам Анне Павлецовой и Юлии Рогалевой. Арина Мясникова и Ясмин Туякова стали вторыми.

В произвольном дуэте в возрастной категории до 12 лет и моложе Полина Мерзлякова и Варвара Снегирева взяли "золото", а Анастасия Воронкова и Екатерина Усина "серебро". В микс дуэте произвольном в возрастной категории до 12 лет и моложе Айганым Саим и Алдияр Рамазанов взяли золотые медали континентального первенства. В этой же программе, в возрастной категории 13 - 15 лет, Эдуард Ким и Жаклин Якимова стали обладателями золотых медалей турнира.

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