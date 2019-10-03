Умер "чешский соловей" Карел Готт

Ему было 80 лет.

В Праге умер известный исполнитель Карел Готт, сообщает Zakon.kz.

Готт - самый известный чешский исполнитель, начавший карьеру певца в конце 1950-х годов.

В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

- С глубочайшей скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи, — сказала вдова Ивана Готтова.

Президент Чехии Милош Земан назвал смерть Готта "чрезвычайно печальной новостью". - Карел Готт был настоящим артистом, который отдавал себя другим. Карел Готт подарил свою жизнь целым поколениям, подарил ее нам всем, — написал Земан на своей странице в сети Facebook.

В течение творческой карьеры он записал более 2 тыс. песен. Только в Чехии выпущено свыше 200 его альбомов, в числе последних - Ta pravа (июнь 2018 года) . За рубежом в общей сложности было продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым продаваемым остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров). Готт снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом комедийных и музыкальных, в более 20 лентах сыграл самого себя.

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