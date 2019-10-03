Забила до смерти – посиделки превратились в побоище
Полицейскими Костаная задержана 51-летняя подозреваемая.
Фото : uanova.net3 октября 2019, 07:09
12 сентября в Костанае на пульт 102 поступило сообщение, что в квартире по улице Набережная обнаружено тело 64-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.
Полицейскими задержана 51-летняя подозреваемая.
- Установлено, что женщина в ходе распития спиртных напитков она нанесла пенсионеру палкой удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе.
По данному факту проводится расследование по статье 99 УК РК.
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