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Забила до смерти – посиделки превратились в побоище

Полицейскими Костаная задержана 51-летняя подозреваемая.

Фото : uanova.net3 октября 2019, 07:09

12 сентября в Костанае на пульт 102 поступило сообщение, что в квартире по улице Набережная обнаружено тело 64-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.

Полицейскими задержана 51-летняя подозреваемая.

- Установлено, что женщина в ходе распития спиртных напитков она нанесла пенсионеру палкой удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится расследование по статье 99 УК РК.


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