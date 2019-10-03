Забила до смерти – посиделки превратились в побоище

Полицейскими Костаная задержана 51-летняя подозреваемая.

12 сентября в Костанае на пульт 102 поступило сообщение, что в квартире по улице Набережная обнаружено тело 64-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.

Полицейскими задержана 51-летняя подозреваемая.

- Установлено, что женщина в ходе распития спиртных напитков она нанесла пенсионеру палкой удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится расследование по статье 99 УК РК.

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