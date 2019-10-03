Стихийный рынок в алматинском Тастаке создает заторы на проезжей части

Административные наказания и устные предупреждения не пугают нарушителей.

Строительный рынок на пересечении улиц Брусиловского и Васнецова прозвали блошиным рынком. Но проблема не только в незаконном предпринимательстве. Стихийная торговля создает большие заторы на близлежащих улицах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Здесь продают все: строительные материалы, домашнюю утварь и даже мебель. Вот только товары нерадивые продавцы разложили вдоль проезжей части. В итоге на данном участке самый настоящий бардак. Повсюду мусор и километровые пробки.

Полицейские и сотрудники акимата регулярно проводят тут рейды. При виде ревизоров, предприниматели начинают спешно сворачивать свои импровизированные торговые точки, а после возвращаются снова.

По словам проверяющих, административные наказания и устные предупреждения абсолютно не пугают нарушителей. Стихийные торговцы, оплатив штраф, вновь берутся за старое.

- В данный момент мы составили административные протокола в количестве 22 протоколов. В данном направлении работа продолжается. Еженедельно будет продолжаться, - говорит Бахыт Кульбаев, начальник местной полицейской службы при УП Алмалинского района города Алматы.

Пока ревизоры вынуждены ограничиваться штрафами. Однако власти уже разрабатывают более жесткий механизм воздействия. А пока, похоже, представителям местных исполнительных органов и торговцам придется и дальше играть в кошки-мышки. А водителям набраться терпения.

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