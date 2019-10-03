Угонщик в Павлодарской области врезался на автомобиле в дерево

18-летнему водителю не хватало драйва и острых ощущений.

Вечером 2 октября в 18:45 со двора частного дома села Кенжеколь был угнан автомобиль Hyundai Accent 2013 года выпуска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

- Видимо 18-летнему водителю не хватало драйва и острых ощущений. Проходя мимо машины, парень заметил, что ключи в замке зажигания. Долго не думая, он сел за руль авто и умчался, но поездка на чужом авто не удалась. Угонщик, не успев даже выехать из села, не справившись с управлением, он врезался в дерево, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Молодой человек был задержан участковым на месте совершения ДТП. Автомашина возвращена владельцу.

Как уточнили в департаменте, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 ч.1 УК РК - Угон без цели хищения.

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