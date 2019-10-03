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Огнеборцы потушили бытовку в Алматы, предотвратив сильный пожар

В связи с затрудненным движением по проспекту, пожарные расчеты сопровождали полицейские

Фото : Пресс-служба ДЧС Алматы3 октября 2019, 08:58

3 октября в 7:52 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по проспекту Райымбека 519/15Алатауском районе. Силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру ​ 1" Бис", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В связи с затрудненным движением по проспекту, пожарные расчеты сопровождали полицейские. ​

К моменту прибытия пожарных расчетов, бытовая комната на втором этаже здания горела открытым пламенем, огонь переходил на кровлю.

Было задействовано 31 человек личного состава, 4 единицы техники ДЧС. Пожар площадью 40кв.м был локализован​ в 8:08. Ликвидирован полностью за 20 минут. Принятыми мерами удалось отстоять распространение пламени по кровле здания, а также не допустить переход огня на соседние близлежащие строения.

Жертв и пострадавших нет.


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