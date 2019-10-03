Огнеборцы потушили бытовку в Алматы, предотвратив сильный пожар
В связи с затрудненным движением по проспекту, пожарные расчеты сопровождали полицейские
3 октября в 7:52 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по проспекту Райымбека 519/15Алатауском районе. Силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру 1" Бис", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В связи с затрудненным движением по проспекту, пожарные расчеты сопровождали полицейские.
К моменту прибытия пожарных расчетов, бытовая комната на втором этаже здания горела открытым пламенем, огонь переходил на кровлю.
Было задействовано 31 человек личного состава, 4 единицы техники ДЧС. Пожар площадью 40кв.м был локализован в 8:08. Ликвидирован полностью за 20 минут. Принятыми мерами удалось отстоять распространение пламени по кровле здания, а также не допустить переход огня на соседние близлежащие строения.
Жертв и пострадавших нет.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!