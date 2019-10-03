В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, ночью и утром в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 14°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 14°, частично облачно.

Прогноз погоды на 3 октября.

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