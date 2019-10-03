Движение автотранспорта будет временно ограничено в Нур-Султане

Полицейские рекомендуют водителям отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

В Нур-Султане, в связи с предстоящими футбольными матчами, будет временно ограничено движение автотранспорта по пр.Кабанбай батыра и пр.Туран, на участке от ул.Сыганак до пр.Улы Дала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, 3 октября 2019 года в столице будет проходить два крупных спортивных мероприятия. На стадионе "Астана Арена" ФК "Астана" встречается с сербским "Партизаном", а в ледовом дворце "Барыс Арена" "Барыс" сыграет с "Торпедо НН".

-Для недопущения заторовых ситуации на некоторых улицах города полицейскими будут приняты меры по организации безопасности дорожного движения. Будет ограничено движение автотранспорта по пр.Кабанбай батыра и пр.Туран, на участке от ул.Сыганак до пр.Улы Дала. В этой связи рекомендуем водителям отказаться от личного транспорта в пользу общественного транспорта, т.к. при организации и обеспечении безопасности дорожного движения приоритет будет отдан общественному транспорту, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В ведомстве дополнили, что для удобства желающих попасть на матчи в городе организуют движение 12 Shuttle-bus маршрутов.

С 18:00 до 20:00 часов будут организованы дополнительные городские и пригородные маршруты для доставки зрителей до места проведения матча Лиги Европы на стадион "Астана - Арена", "Барыс-Арена" специальными рейсовыми автобусами: маршруты № 10; 12; 28; 37; 40; 51; 53; 60; 801; 802; 803; 303.

Также дополнительно выделены 12 автобусов-шатлы (д/с "Бал бала" - ул.№167, зд.5/1, ТД "Коктем" - пр.Богенбай батыра зд. 34, ТРЦ "Аружан" - ул.Жансугурова зд. 8/1, г/м "Строймарт"- район пересечения пр.Кошкарбаева-ул.Кудайбердыулы). Сбор пассажиров в вышеуказанных точках начинается в 18.00 до 19.00ч.

Для обратного вывоза зрителей маршрутные автобусы, будут поданы на первую линию стадион "Астана - Арена", "Барыс - Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра.

Планирующим совершить поездки в район международного аэропорта Нур-Султан и близ расположенные населенные пункты, предлагаем заранее выбирать альтернативные маршруты.

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