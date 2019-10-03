"Не раз доказали свою значимость". Асемгуль Балташева рассказала о будущем спецЦОНов

За 7 лет автоЦОНы появились во всех регионах и уже не раз доказали свою значимость.

Только за 8 месяцев в Казахстане перерегистрировано 1,6 млн авто и выдано более 390 тыс. водительских удостоверений. Всего за это время оказано 2,1 млн автоуслуг по Казахстану. Услуги оказывает казахстанский специализированный центр обслуживания. О первых спецЦОНах, цифровизации учреждения и дальнейших планах побеседовали с председателем правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой.

- Первый спецЦОН был открыт в Караганде в 2012 г. После успешной реализации пилотного проекта где еще были открыты учреждения? И во скольких еще планируется?

- Первый специализированный ЦОН стал для нас хорошим стартом. За 7 лет автоЦОНы появились во всех регионах и уже не раз доказали свою значимость. Одним из последних регионов стал Атырау. С декабря прошлого года местные автовладельцы получают здесь водительское удостоверение, не покидая пределы одного здания.

СпецЦОНы уже функционируют во всех областных центрах Казахстана, за исключением Усть-Каменогорска. В Восточном Казахстане работает в Семее. Недавно в Шымкенте начал функционировать третий СпецЦОН. Так, по мере необходимости будут закрываться потребности каждого из регионов.

- В Алматы действует недавно официально открытый шестой спецЦОН. В столице было обещано открытие во втором полугодии этого года? Как обстоят дела в этих городах.

- Алматы – город, где совершается наибольшее количество сделок купли-продажи автомобилей. Если учесть, что всего за 8 месяцев было оказано 2,1 млн автоуслуг по Казахстану, то четверть из них приходится на Алматы. Здесь функционирует наибольшее количество спецЦОНов, но их все равно не хватает, и вот почему: во-первых, там самый большой авторынок; во-вторых, помимо того, что сам Алматы является густонаселенным мегаполисом, здесь оформляют авто жители близлежащих областей.

Для удобства алматинцев начал работать шестой спецЦОН в мкрн. Кемел, один в Карасайском районе Алматинской области, на подходе еще один в Талгарском районе. Это значительно разгрузит работу в самом городе.

Что касается Нур-Султана, здесь спецЦОН ежедневно оказывает около 1,5 тыс. госуслуг и пока справляется со своей нагрузкой. Но мы работаем на опережение и уже заранее рассматриваем возможность открытия еще одного учреждения.

Кстати для удобства столичных жителей мы недавно внедрили пилотный проект по регистрации новых транспортных средств в одном из автосалонов. При удачном пилотировании, это будет распространено в другие автосалоны страны.

- Не так давно в стране функционируют госуслуги по онлайн замене водительских прав, онлайн-регистрации и перерегистрации авто. Каков ожидаемый эффект?

- Эта возможность существует с прошлого года. При наличии ЭЦП можно заменить права и зарегистрировать авто через портал электронного правительства. Практика показала, что услуги для автовладельцев на портале egov.kz только набирают популярность. С начала года казахстанцы заменили онлайн 68 тыс. водительских удостоверений и зарегистрировали 44,6 тыс. авто. Ежедневно цифра увеличивается. Наступит время, когда казахстанцам станет легче получить услугу на портале, чем ехать в спецЦОН и тратить время.

- Цифровизация госкорпорации повлияла на открытость и прозрачность услуг? В частности, за время деятельности были ли установлены факты коррупции?

- Цифровизация позволяет исключить прямой контакт услугополучателя с госорганом-услугодателем и, как следствие, пресекаются какие-либо коррупционные действия. Человек подает свои заявки онлайн. Госорган при их обработке не видит от кого они. Тем самым никто уже не имеет привилегий, перед "цифрой" все равны. Мы работаем над рядом проектов, которые оптимизируют и автоматизируют сферу предоставления госуслуг. Например, проактивный формат без документов, в авторежиме с согласия клиента через смс. Мы видим, цифровизация не только блокирует коррупцию, в первую очередь она облегчает жизнь.

- С 1 июля МВД РК ликвидировало регистрационно-экзаменационные подразделения и принимает все заявки дистанционно. Как теперь распределяются обязанности между сотрудниками спецЦОНов и полиции?

- Реформа, инициированная МВД, подразумевает удаленную обработку заявок сотрудниками полиции в бэк-офисах МВД. Роль наших операторов заключается в приеме документов, их электронной передаче и выдаче готовых документов автовладельцам.

За то время, как сотрудники МВД фактически съехали из зданий спецЦОНов, время получения готовых документов с момента заявки сократилось до 15-30 минут.

Отмечу, что теперь все экзамены проводятся только на автоматизированных автодромах спецЦОНов, где все нарушения фиксирует датчик, а итоговые баллы выводятся автоматически. Тесты на теорию также проводятся на компьютерах, без посторонних участников. Человеческий фактор при сдаче практического и теоретического экзаменов полностью исключен.

- Какие планы у госкорпорации в ближайшую пятилетку по цифровизации услуг?

- На сегодня в онлайн формате через порталы egov.kz и e-license можно получить 535 услуг из 742 в госреестре. Эта цифра непременно будет расти. В цифровой формат будут переведены и другие услуги. Сейчас мы работаем над внедрением электронного технического паспорта недвижимости, внедрением метода "blockchain", переводом адресных справок в разряд сведений и др. Все эти новшества сделают сферу предоставления госуслуг доступнее. Это повысит уровень цифровизации и облегчит жизнь казахстанцам, которым, безусловно, ценна каждая минута.

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