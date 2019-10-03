Крупная партия табака изъята в Аральске
Изделия без акцизных марок переданы для рассмотрения в районный суд.
В Аральске из незаконного оборота изъяты более 11 тысяч штук табачных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.
Сотрудниками Департамента государственных доходов по Кызылординской области в ходе проведения тематической проверки выявлен факт розничной реализации табачных изделий без акцизных марок, из теневого оборота изъято 11 160 штук табачных изделий:
- "Fast" - 3 420 штук;
- "ММ" - 3 700 штук;
- "Сompliment" – 2 320 штук;
- "Gold mount" – 220 штук;
- "G 1" – 240 штук;
- "Ambassabar" – 160 штук;
- "Prestige" – 60 штук;
- "Marlbora" – 20 штук;
- "Flago" - 20 штук;
- "Prixate" – 20 штук;
- "Senator" - 20 Штук;
- "Mond Black" - 980 штук;
- "Forman" - 20 штук.
Находившиеся в теневом обороте табачные изделия без акцизных марок полностью изъяты и переданы для рассмотрения в Аральский районный суд.
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