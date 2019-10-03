Крупная партия табака изъята в Аральске

Изделия без акцизных марок переданы для рассмотрения в районный суд.

В Аральске из незаконного оборота изъяты более 11 тысяч штук табачных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

Сотрудниками Департамента государственных доходов по Кызылординской области в ходе проведения тематической проверки выявлен факт розничной реализации табачных изделий без акцизных марок, из теневого оборота изъято 11 160 штук табачных изделий:

- "Fast" - 3 420 штук;

- "ММ" - 3 700 штук;

- "Сompliment" – 2 320 штук;

- "Gold mount" – 220 штук;

- "G 1" – 240 штук;

- "Ambassabar" – 160 штук;

- "Prestige" – 60 штук;

- "Marlbora" – 20 штук;

- "Flago" - 20 штук;

- "Prixate" – 20 штук;

- "Senator" - 20 Штук;

- "Mond Black" - 980 штук;

- "Forman" - 20 штук.

Находившиеся в теневом обороте табачные изделия без акцизных марок полностью изъяты и переданы для рассмотрения в Аральский районный суд.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!