Товаров на 60 млн тенге хотели незаконно провезти из КНР в Кыргызстан через Казахстан

Размер предполагаемых к уплате сумм таможенных платежей и налогов составляет 14 714 845 тенге.

Сотрудниками таможенного поста "Алтынколь-жол" ДГД по Алматинской области выявлено более 15 тонн контрабандных товаров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу таможни.

В конце сентября сотрудники таможенного поста совместно с погранслужбой КНБ РК войсковой части 2088 во время таможенного контроля выявили значительные партии контрабандных товаров народного потребления, следующих из КНР в адрес одной из кыргызстанских компаний, с сокрытием от таможенного контроля.

Этот факт был выявлен при досмотре на основании снимка инспекционного досмотрового комплекса "под подозрением".

В контейнере нашли незадекларированные товары народного потребления весом более 15 тонн.

Таможенная стоимость по предварительным расчетам составила 57 680 860 тенге. Размер предполагаемых к уплате сумм таможенных платежей и налогов составляет 14 714 845 тенге.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении причастных к правонарушению лиц будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК.

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