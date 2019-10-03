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Место притяжения. Как будет выглядеть новый центр в Нур-Султане

Центр будет местом притяжения художников, писателей, поэтов, мастеров прикладного национального искусства, и всех гостей и жителей города.

Фото : пресс-служба3 октября 2019, 11:20

2 октября аким столицы Алтай Кульгинов рассказал Токаеву об улучшении Нур-Султана и презентовал проект "Абай әлемі", сообщает Zakon.kz.

- Президент поддержал идею проекта. Сейчас ведутся работы по Центру, готовится документация. Месторасположение – проспект Мәңгілік Ел. Центр "Абай әлемі" будет местом притяжения художников, писателей, поэтов, мастеров прикладного национального искусства и всех гостей и жителей города. В центре, например, будет библиотека произведений Абая, духовное писательское наследие великого поэта, - рассказала руководитель пресс-службы акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

Также откроют музей с экспонатами обихода жизни Кунанбаева. Филиал научно-учебного центра "Абайтану" станет местом постоянного проведения выставок и мастер-классов национально-прикладного искусства.


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