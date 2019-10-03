Сто электробусов купят в Нур-Султане

Электробусы приобретаются через национальный лизинговый оператор со сроком на 7 лет и ставкой вознаграждения 7 % годовых.

Сто электробусов закупят для сокращения дефицита общественного транспорта в Нур-Султане, сообщил на брифинге председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас в столице появятся 100 новых электрических автобусов. А это значит, что мы сократим дефицит автобусов, обновим подвижной состав новыми комфортабельными бесшумными автобусами. Значительно сократится интервал, а значит сократится и время ожидания автобусов на остановочных пунктах, - сообщил Игенбердинов.

По его словам, электробусы приобретаются в рамках госпрограммы по обновлению автобусного парка техникой отечественного производства. Срок лизинга составляет 7 лет со ставкой вознаграждения 7% годовых.

- Это самая минимальная ставка для лизинговых сделок в Казахстане. Что примечательно, лизинговое финансирование будет производиться именно в тенге, что гарантирует стабильность в современных реалиях, - сказал глава "Астана LRT".

Он рассказал, что в феврале этого года первым автобусным парком в столице уже была проведена тестовая эксплуатация электробуса отечественного производства при максимально низких для зимнего периода температурах в минус 38 С.

Отмечается, что важным фактором при выборе поставщика, являлось, чтобы он был отечественным товаропроизводителем и на момент объявления конкурса всем необходимым требованиям отвечала компания ТОО "СарыаркаАвтоПром" с электробусом Yutong ZK6128BEVG стоимостью 146 712 333 за 1 единицу, что по курсу на сегодняшний день составляет около 388 тыс. долл.

- При выборе поставщика, проводился анализ мирового рынка электробусов. К примеру, минимальная стоимость французского 12-метровый электробус Heuliez Bus GX 337 Electric начинается от 460 000 евро, немецкий MAN с начальной стоимостью от 580 000 евро, немецкий Mercedes eCitaro, где стоимость начинается от 510 000 евро. Так же, следует принять во внимание, что электробусы различаются по типу батарей и их объему, что напрямую влияет на их стоимость, - объяснил Игенбердинов.

Он добавил, что автобусы Yutong отличаются экологичностью, маневренностью, комфортабельностью для пассажиров, а также отвечают всем международным стандартам качества и безопасности. 12-метровые автобусы имеют низкопольную конструкцию и оснащены литий-железо-полимерной батареей с запасом хода в 350 км. Срок службы батареи составляет 10 лет. Гарантия на батарею составляет – 7 лет, на электродвигатель – 5 лет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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