Как в кино. Пьяный житель Жамбылской области пытался остановить движущийся поезд

Стоянка поезда составила две минуты.

Сверхсила появилась у жителя Жамбылской области после посиделки. Мужчина попытался остановить движущийся поезд, передает Zakon.kz.

- В Линейный отдел полиции на станции Кызылорда поступило сообщение о том, что машинист тепловоза пассажирского поезда сообщением "Кызылорда–Нур-Султан" применил экстренное торможение, тем самым предотвратив наезд на человека. В ходе проверки установлен и задержан 38-летний житель Жамбылской области, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и пытался остановить движущийся поезд, - отмечает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что правонарушитель находился состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении задержанного составлены сразу два административных протокола по ст. 559 часть 5 КоАП РК (Проход по ж/д путям в неустановленных местах) и (Появление в общественном месте в состоянии опьянения). В результате ему наложен штраф в размере пяти МРП ( 12 625 тг). Стоянка поезда составила две минуты.

С начала года транспортными полицейскими за переход ж/д путей в неустановленных местах привлечено к административной ответственности более 20 000 человек.

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