Сапарбаев - о выступлениях Казахстана на чемпионатах мира: Результаты очень плохие

Также вице-премьер указал на прозрачность и объективность при отборе спортсменов на соревнования.

Заместитель премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по итогам выступлений национальных сборных команд по видам борьбы, боксу, тяжелой атлетике на прошедших недавно чемпионатах мира, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

На мировых первенствах казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали по боксу; три серебряные, четыре бронзовые медали по видам борьбы и одну серебряную медаль по тяжелой атлетике.

Об итогах соревнований и подготовке к предстоящим Олимпийским играм в Токио доложили вице-министр культуры и спорта Ельдос Рамазанов, секретарь Национального Олимпийского комитета Сакен Мусайбеков, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, а также главные тренеры национальных сборных команд.

По словам Рамазанова, на сегодня в копилке Казахстана имеется 20 лицензий по девяти видам спорта, всего планируется завоевать не менее 100 лицензий на Олимпиаду.

- Результаты очень плохие. По боксу заняли третье общекомандное место, по тяжелой атлетике – 12, по борьбе – 14. Единственная золотая медаль у боксеров. Хотя поддержка Министерства, Национального Олимпийского комитета, федераций и спонсоров на должном уровне. Тогда где результат? Профильное министерство слабо координирует эту работу. Спорт – это имидж всей страны. Проведите работу над ошибками, чтобы показать достойные результаты на Олимпиаде в Токио. Времени осталось мало, — подчеркнул Сапарбаев.

Также вице-премьер указал на прозрачность и объективность при отборе спортсменов на соревнования.

- В спорте блата, дискриминации ни в коем случае не должно быть! Защищать честь нашей страны должны лучшие спортсмены. Необходимо развивать массовый спорт, готовить молодое поколение профессиональных спортсменов. Материально-техническая база у нас хорошая, поэтому нужно максимально эффективно использовать спортивные сооружения, особенно в регионах, — заключил он.

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